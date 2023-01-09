За проукраинские лозунги Валерия Меладзе проверят в генпрокуратуре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Депутат Луговой попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку высказываниям Меладзе

За проукраинские лозунги Валерия Меладзе проверят в генпрокуратуре

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Граждан страны нужно оградить от артистов-предателей, которые вскоре «потянутся стаями обратно в Россию в поисках пропитания и защиты».

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям и заявлениям певца Валерия Меладзе, который публично произнес приветствие украинских националистов.

«Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний», — сообщил Луговой в своем Telegram-канале.

По словам депутата, от того, сможет ли российское общество адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит «общий курс государства на укрепление гражданской идентичности».

Луговой также призвал оградить граждан страны от «табаки» и «шелудивых псов», которые вскоре «потянутся стаями обратно в Россию в поисках пропитания и защиты»

В этот же день медиаменеджер и общественный деятель Антон Коробков-Землянский сообщил 5-tv.ru, что обратился к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить причастность певца Валерия Меладзе к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, общественник попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева обратить внимание на то, что Меладзе при всей его подчеркнуто антироссийской позиции является членом Общественной палаты городского округа Красногорск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов предрек поддержавшему украинских националистов Валерию Меладзе окончание карьеры в России.

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