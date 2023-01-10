Назло критикам: беременная Орлова рассказала, что заметно поправилась

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Ольга Орлова поправилась на 15 килограммов за время беременности

Назло критикам: беременная Орлова рассказала, что заметно поправилась

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Ведущая «Дома-2» продолжает отбиваться от всех критикующих ее беременность и обвиняющих в том, что она носит накладной живот.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова вступила в диалог с ненавистниками, которые, как только узнали про интересное положение знаменитости на пятом десятке, стали требовать от нее признания — беременности нет, она носит накладной живот, ребенка вынашивает суррогатная мама. Певица старалась пропускать мимо ушей негативные комментарии, но на днях все же рассказала, на сколько поправилась за восемь месяцев беременности.

«На сегодняшний день я набрала 15 килограммов, ноги отекают очень сильно. По лицу уже тоже видно. Предполагаемая дата родов в феврале, думаю, еще килограммов восемь наберу. Но пусть для вас это будет обман», — обратилась она к подписчикам в социальной сети.

К слову, уличить в обмане некоторые интернет-пользователи пытаются знаменитость по причине того, как Орлова выглядит и как себя ведет. Действительно, даже в период беременности певица старается ухаживать за собой, ее внешность не сильно изменилась. Кроме того, ведущая старается вести активный образ жизни: часто выходить в свет, гулять с подругами, посещать мероприятия. По мнению критикующих, женщина, действительно носящая на пятом десятке малыша, не может так выглядеть и быть такой активной. Ведь годы и физическое состояние дают о себе знать.

Но с пеной у рта доказывать интересное положение Орлова не хочет. Да и зачем? Если у нее есть защитница Ксения Бородина, которая в свое время пристыдила ведущую Аллу Довлатову, внезапно примкнувшую к рядам ненавистников. Ведущая «Дома-2» напомнила ей, что она сама родила в 43 года, а значит понимает — и на пятом десятке можно самостоятельно выносить ребенка.

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Назло критикам: беременная Орлова рассказала, что заметно поправилась

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