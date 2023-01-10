Байден не нашел денег на стену на границе с Мексикой, но строит ее возле дома

По мнению Джима Джордана, президент США придерживается двойных стандартов при строительстве своих личных границ и стены на границе с Мексикой в Аризоне.

Американский конгрессмен-республиканец Джим Джордан возмутился начавшемуся на прошлой неделе строительству стены возле частной собственности президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич в Делавэр. По его словам, деньги налоплательщиков уходят вовсе не туда, куда пообещал американский лидер. Ведь он в июле прошлого года разрешил достроить участок стены на границе с Мексикой. Daily Mail опубликовал эксклюзивные кадры с места стройки, которая обошлась в полмиллиона долларов.

«Значит, стены работают в пляжном домике Джо Байдена, но не на южной границе?» — задался вопросом Джордан в Twitter.

К слову, стену на границе с Мексикой стали строить еще при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Политик тогда ужесточил иммиграционную политику и усилил пограничный контроль. Он отмечал, стена поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков и намеревался построить ограждения длиной от 720 до 800 километров.

С приходом к власти Джо Байдена было подписано несколько указов, в том числе и о смягчении миграционного законодательства. Строительство было прекращено. Но летом 2022 года Белый дом все же разрешил достроить участок стены.

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