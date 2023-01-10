В РФ так и не вернулись: Оксана Самойлова заявила о перелете в Африку

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Жена Джигана Оксана Самойлова сообщила о путешествии в Африку

Фото, видео: Instagram* / samoylovaoxana

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Поклонники критикуют знаменитостей за частые путешествия. Неужели звезды не хотят обратно?

Новогодние праздники семья рэпера Джигана провела в Дубае, теперь пришло время улетать из теплых Арабских Эмиратов. Правда, с возвращением в Россию звезды решили повременить. По словам жены артиста модели Оксаны Самойловой, они с мужем и детьми улетают в другую страну для продолжения отдыха.

Куда именно направляется семья — красавица не рассказала. Брюнетка предложила подписчикам угадать место пребывания. Фанаты обрадовались — вдруг звезды возвращаются в Москву? Однако позже стало понятно — знаменитости прилетели в Африку.

Сам полет прошел без происшествий, но несмотря на это Самойлова несколько раз пожаловалась на суровую реальность. Оказывается ее родные, как и сама Оксана, ненавидят путешествовать на самолетах. Модель отметила, что с мучениями отсчитывает каждую секунду до прибытия на место.

Однако были и приятные моменты — рэпер вместе с супругой и детьми перекусили в ресторане быстрого питания. Звезда обожает есть фастфуд и в этот раз позволила себе соблазниться на жирную пищу. Вероятно, это нечастое удовольствие для Оксаны, ведь сложно поддерживать красивую фигуру без здорового рациона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Самойлова и Решетова не отличаются друг от друга.

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