Рвется на сцену: стало известно о состоянии госпитализированного Ивана Краско

На днях артист попал в больницу с подозрением на инсульт.

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Петербурге с инсультом. О состоянии 92-летнего актера эсклюзивно для 5-tv.ru рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

По его словам, состояние артиста нормализовалось, и его уже перевели в обычную палату.

«Госпитализирован Иван Иванович 6 января с подозрением на инсульт, диагноз подтвердился. Уехал он по скорой, находится Елизаветинской больнице, вчера его перевели в общую палату. Неврологическое отделение, пока состояние удовлетворительное», — рассказал директор Ивана Краско.

Также Смородинов заявил, что артист уже рвется на сцену и не намерен пропускать спектакль 27 января.

«Шутит, чувствует себя уже хорошо. Готов 27 числа сыграть в спектакле. Как он говорит, всегда на сцену рвется. Так что вернется на сцену, снова в бой нужно. Говорит: „Сцена меня лечит, снова я готов буду к работе, надеюсь, я отсюда уже выйду“», — сказал Вячеслав Смородинов.

Из-за карантина пройти к артисту в палату нельзя, разрешены только передачки. Но, как сообщил Смородинов, и этого пока у Краско нет — ему нужно придерживаться диеты и питаться больничной едой.

«Врачи пока его воздерживают от всего, что он обычно любит кушать, поэтому мы пока воздерживаемся от передач. Потому что он любит всевозможные вкусняшки, но он на диете сидит, на больничной еде», — объяснил Смородинов.

Пока врачи рекомендуют Ивану Краско остаться в больнице и «прокапаться». Остается только гадать, последует ли артист этому совету, ведь раньше он игнорировал рекомендации медиков и выписывался раньше положенного срока, потому что тосковал по театру и сцене.

«Сказали, что нужно пока полежать, за ним хороший уход там, капельницы постоянно ставят. Он говорит, капельница за капельницей», — рассказал Смородинов.

В декабре Иван Краско уже попадал в больницу. Возможно, из-за досрочной выписки по собственному желанию актер вновь оказался на больничной койке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Краско почти лишился зрения и нуждается в дорогостоящем лечении. Во всем артист винит актерскую профессию.