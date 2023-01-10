Новый арсенал ударных средств появится в Вооруженных силах РФ в 2023 году

В 2023 году российская армия расширит арсенал для ведения боя. Такое заявление сделал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме этого, будут доработаны снаряжение и тактическая экипировка личного состава. По словам министра обороны, они должны быть доведено до наивысшего уровня.

Еще одна задача, которая стоит перед оборонным ведомством, связана с повышением боевого потенциала Воздушно-космических сил РФ. Для этого планируется улучшить работу истребителей и бомбардировщиков в зоне систем противовоздушной обороны, а также максимально эффективно использовать беспилотники.

Сергей Шойгу добавил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — подытожил министр.

В скором времени в стране также модернизируют работу военкоматов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-полковник Александр Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ.