Новый арсенал ударных средств появится в Вооруженных силах РФ в 2023 году

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 65

В планах Минобороны РФ — повысить возможности использования авиации в зоне вражеских ПВО, а также поддерживать работоспособность ядерного щита.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В 2023 году российская армия расширит арсенал для ведения боя. Такое заявление сделал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме этого, будут доработаны снаряжение и тактическая экипировка личного состава. По словам министра обороны, они должны быть доведено до наивысшего уровня.

Еще одна задача, которая стоит перед оборонным ведомством, связана с повышением боевого потенциала Воздушно-космических сил РФ. Для этого планируется улучшить работу истребителей и бомбардировщиков в зоне систем противовоздушной обороны, а также максимально эффективно использовать беспилотники.

Сергей Шойгу добавил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — подытожил министр.

В скором времени в стране также модернизируют работу военкоматов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-полковник Александр Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ.

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