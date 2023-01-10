Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск

В июле 2022 года командующий группировкой «Центр» в зоне спецоперации получил звание Героя РФ.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источник Министерстве обороны РФ.
В материале отмечается, что во время спецоперации по защите Донбасса Александр Лапин командовал Центральным военным округом. 4 июля 2022 года получил звание Героя Российской Федерации.
В конце октября появились слухи, якобы генерал-полковник был снят со своей должности. Однако источник URA.RU в Минобороны России не подтвердил их, сообщив, что Александр Лапин ушел в трехнедельный отпуск.
По данным 5-tv.ru, основной задачей Лапина на новом посту станет планирование боевой подготовки и перевооружения частей и соединений сухопутных войск. Вакантная должность освободилась после перехода Василия Тонкошкурова в Минпромторг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что под командованием Александра Лапина российским военным из группировки «Центр» удалось блокировать Лисичанск с юга. Перед этим они прорвали подготовленную оборону украинских националистов.
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