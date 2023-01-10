Теперь с пластиной: Елена Проклова перенесла операцию на ноге

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 128

Елена Проклова восстанавливает ногу после сложного перелома

Теперь с пластиной: Елена Проклова перенесла операцию на ноге

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка получила травму и продолжала гастролировать с театральной труппой. Такая самоотверженность обернулась для нее серьезной проблемой.

Елена Проклова попала в больницу после сложного перелома. Актрисе театра и кино уже сделали операцию.

«Я лежу в Боткинской больнице, вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, все сделали, теперь лежу выздоравливаю», — поделилась звезда кино с ТАСС.

Заслуженная артистка РСФСР призналась, что подвернула ногу во время репетиции спектакля «Розыгрыш» в Крыму. Только на следующий день ей удалось сделать рентген, который подтвердил наличие сложного перелома.

«Я об этом не знала, сыграла первый спектакль, и только на следующий день мы узнали, что у меня перелом. Но сыграли еще пять, я ездила на коляске с гипсом. Затем приехали в Москву, гипс сняли и сделали операцию, поскольку перелом со смещением. Большое спасибо докторам, выздоравливать собираюсь быстро, тем более что впереди у меня интересные репетиции, надо за месяц восстановиться для гастролей», — объяснила Проклова.

По словам 69-летней артистки, она решилась участвовать в спектаклях со сломанной ногой только ради того, чтобы порадовать зрителей. О своем здоровье звезда думала в последнюю очередь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Никиты Михалкова. Спустя несколько дней легендарный режиссер вышел на связь с поклонниками и рассказал о своем самочувствии.

-14° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
В Семейном кодексе РФ хотят прописать статус бывших супругов: что это значит
17:30
«Мавроди» из Выборга: мошенница выкачала из «вкладчиков» пирамиды 300 миллионов
17:22
Новые подробности: принц Гарри раскритиковал старшего брата в своей книге
17:14
Владимир Путин поручил бороться с наценками на еду и лекарства
17:05
Скромнее Джигана и Самойловой: как Тарасов и Костенко отметили годовщину свадьбы
16:54
Песков: Владимиру Путину докладывают о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
«Американские горки» в Конгрессе: привет от Трампа и интрига импичмента Байдену
Зачем в Семейном кодексе хотят прописать статус бывших супругов и что это изменит для решивших развестись

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023