Теперь с пластиной: Елена Проклова перенесла операцию на ноге

Артистка получила травму и продолжала гастролировать с театральной труппой. Такая самоотверженность обернулась для нее серьезной проблемой.

Елена Проклова попала в больницу после сложного перелома. Актрисе театра и кино уже сделали операцию.

«Я лежу в Боткинской больнице, вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, все сделали, теперь лежу выздоравливаю», — поделилась звезда кино с ТАСС.

Заслуженная артистка РСФСР призналась, что подвернула ногу во время репетиции спектакля «Розыгрыш» в Крыму. Только на следующий день ей удалось сделать рентген, который подтвердил наличие сложного перелома.

«Я об этом не знала, сыграла первый спектакль, и только на следующий день мы узнали, что у меня перелом. Но сыграли еще пять, я ездила на коляске с гипсом. Затем приехали в Москву, гипс сняли и сделали операцию, поскольку перелом со смещением. Большое спасибо докторам, выздоравливать собираюсь быстро, тем более что впереди у меня интересные репетиции, надо за месяц восстановиться для гастролей», — объяснила Проклова.

По словам 69-летней артистки, она решилась участвовать в спектаклях со сломанной ногой только ради того, чтобы порадовать зрителей. О своем здоровье звезда думала в последнюю очередь.

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