«Жена привыкла»: фигурист Энберт рассказал, как решился на поцелуй с Тодоренко

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Рита Миронова
Рита Миронова 47

Фигурист Александр Энберт рассказал, что супруга спокойно воспринимает его поцелуи на «Ледниковом периоде»

«Жена привыкла»: фигурист Энберт рассказал, как решился на поцелуй с Тодоренко

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Сценический поцелуй на шоу «Ледниковый период» спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях.

Российский фигурист Александр Энберт рассказал порталу Газета.ру, как решился на поцелуй с Региной Тодоренко во время выступления на «Ледниковом периоде».

По словам Энберта, это был всего лишь сценический поцелуй, который не несет в себе никаких скрытых смыслов.

«Все-таки не надо забывать, что на льду мы не Александр Энберт и Регина Тодоренко, а герои, которые рассказывают свою историю. <…> Это сценический поцелуй, в нем нет ничего такого — это просто завершение истории нашего танца под дождем», — объяснил фигурист.

Рассказал он и о реакции жены Алеси на провокационное выступление. Энберт подчеркнул, что супруга привыкла к подобным моментам в его работе.

«Все-таки за долгие годы, что мы с моей супругой Алесей вместе — почти 13 лет, — она привыкла, что я катаюсь за руку с девушкой, что показываю какие-то эмоции. Это может быть программа о любви. И у нас никогда нет проблем: это театр, спектакль на льду. В спектаклях иногда случаются и сценические поцелуи», — рассказал Энберт.

Фигурист отметил, что очень благодарен Регине Тодоренко за выступление — по его словам, они прошли сложный путь, и от от невысоких оценок пришли к 12 баллам от жюри.

«Она самоотверженно бросилась в тренировки спустя два месяца после рождения второго ребенка», — восхитился Энберт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ревнует ли Влад Топалов свою жену Регину Тодоренко. Знаменитость не сидит в декрете — совмещает одно шоу с другим и находит время на развлечения.

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