«Я не люблю тебя, Лейсан»: Павел Воля шокировал публику своим заявлением

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 1 076 0

Комик Павел Воля заявил, что не любит Лейсан

«Я не люблю тебя, Лейсан»: Павел Воля шокировал публику своим заявлением

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Телеведущий сделал признание, после которого ему пришлось объясняться.

Юморист Павел Воля возмутил публику заявлением, что не любит свою коллегу по юмористическому цеху Лейсан Тугушеву. Об этом сообщает 7Дней.ru.

На своем шоу Воля попал в курьезную ситуацию, когда приглашенная туда Тугушева попросила звезду в шутку больше не признаваться в любви его жене — Ляйсан Утяшевой.

«Ты же Лейсан? Лейсан, я не люблю тебя. Ляйсан, я люблю тебя», — прибегнул к словесной акробатике юморист во время шоу на одном из федеральных каналов.

После такого заявления соведущий шоу Илья Соболев указал Воле, что его слова прозвучали грубо и стоило бы это подать несколько мягче. А Тугушева и вовсе заявила, что ей стало обидно. После этого юмористу пришлось перефразировать свой спич: он сказал, что не так сильно любит Тугушеву в сравнении с его женой Утяшевой.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта, а в 2015 году на свет появилась дочь София.

Ранее 5-tv.ru писал, как телеведущий Павел Воля довел до слез супругу Ляйсан Утяшеву своим сюрпризом.

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