«250 пассажиров и бомба»: чем закончились мучения российских туристов в Индии

На земле пассажирский лайнер встретили местные силовики с оружием, и долгое время туристы были в неведении, почему их самолет не выпускают.

Пассажиры натерпелись ужаса, когда их самолет сел не там. И у трапа встречали люди с автоматами. Так было с чартером, который вез пассажиров в отпуск, в Гоа. Но в какой-то момент появилось сообщение о бомбе на борту… И началось. Самолет посадили в закрытом индийском аэропорту, девять часов каждого пассажира обыскивал и допрашивал спецназ. И после почти суток нервного путешествия отдыхающие прибыли на курорт. Чего натерпелись пассажиры и в их числе шоумен Оскар Кучера, услышал Иван Литомин.

Самолет с российскими туристами приземлился в Даболиме — международном аэропорту индийского курорта Гоа. До места отдыха люди добрались спустя почти сутки. До этого пришлось пережить — военные патрули, обыски, допросы.

«Приземлились мы в каком-то военном аэропорту. Сказать, что мы удивились — ничего не сказать. Увидели индийский спецназ, несколько броневиков, огромное количество людей с автоматами», — отмечает россиянин.

В первые минуты после внезапного приземления, куда именно сел русский чартер — не знал даже капитан воздушного судна. Оказалось, место приземления –закрытый аэропорт на территории Индии. Перед этим с земли от индийских спецслужб поступил приказ немедленно приземлиться.

«Мы выходили с трапа, я со слезами на глазах, военные очень страшно. Мы сели в автобус, грузовик, там были решетки на окнах», — уточнила турист Екатерина.

«На борту — 250 пассажиров и бомба», — такую информацию получила индийская полиция, когда самолет вошел в воздушное пространство страны. Посадить борт пришлось на военном аэродроме Джамнагар.

Оскар Кучера — российский актер и один из пассажиров этого рейса — в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, что про взрывчатку на борту туристы узнали уже после того, как покинули самолет.

«Мы посмотрели, оказывается, мы там крутились над этим местом, достаточно долго. Нас всех выстроили в линию, начали досматривать. Сначала первый раз, потом в здании аэропорта — первый кордон, второй… Нас снова досмотрели», — заявил актер.

После пятого досмотра страх перед военными сменился на улыбку.

«Улыбаемся и машем. Как видите, у нас все хорошо, часов пять-шесть мы провели в замкнутом пространстве, сейчас нас выпустили подышать», — сообщил турист.

Никакой бомбы индийским спецслужбам найти на борту так и не удалось. Тревога оказалась была ложной. Несмотря на стесненные условия, военные, как могли, создавали комфортные условия застрявшим пассажирам.

«Принесли огромное количество воды, газировки всякие сэндвичи. Мы песенки русские поем, в принципе никто не унывает», — отметил пассажир.

На взлетной полосе им устроили еще один досмотр и посадили в самолет. И вот, уставшие и засыпающие, они отправились на отдых. Их приключения в Индии начались с обысков, а первые фотографии сделаны с военными. Теперь их ждет океан, а песня про коня в Джамнагаре и внезапная посадка станут не самыми яркими воспоминаниями этого отпуска.