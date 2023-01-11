Фрегат «Адмирал Горшков» испугал страны Запада

Европейские власти сильно насторожились после российских учений в Норвежском море.

Новейший фрегат «Адмирал Горшков» успешно задействовали в учениях российских сил ПВО в Норвежском море. Экипаж корабля отработал навыки отражения противокорабельных ракет и атак авиации в сложных погодных условиях.

На борту судна среди прочего современного вооружения — неуязвимые гиперзвуковые ракеты «Циркон», гроза всех зарубежных военных ведомств. А потому НАТО внимательно следит за передвижением фрегатаю. Накануне Норвегия подняла в воздух патрульный самолет.

Дальний поход российского корабля по Атлантике, Средиземноморью и Индийскому океану стартовал при личном участии верховного главнокомандующего.