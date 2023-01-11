Фрегат «Адмирал Горшков» испугал страны Запада

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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил задачи учений по ПВО в Норвежском море

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Европейские власти сильно насторожились после российских учений в Норвежском море.

Новейший фрегат «Адмирал Горшков» успешно задействовали в учениях российских сил ПВО в Норвежском море. Экипаж корабля отработал навыки отражения противокорабельных ракет и атак авиации в сложных погодных условиях.

На борту судна среди прочего современного вооружения — неуязвимые гиперзвуковые ракеты «Циркон», гроза всех зарубежных военных ведомств. А потому НАТО внимательно следит за передвижением фрегатаю. Накануне Норвегия подняла в воздух патрульный самолет.

Дальний поход российского корабля по Атлантике, Средиземноморью и Индийскому океану стартовал при личном участии верховного главнокомандующего.

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Фрегат «Адмирал Горшков» испугал страны Запада

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