Фрегат «Адмирал Горшков» испугал страны Запада
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил задачи учений по ПВО в Норвежском море
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru
Европейские власти сильно насторожились после российских учений в Норвежском море.
Новейший фрегат «Адмирал Горшков» успешно задействовали в учениях российских сил ПВО в Норвежском море. Экипаж корабля отработал навыки отражения противокорабельных ракет и атак авиации в сложных погодных условиях.
На борту судна среди прочего современного вооружения — неуязвимые гиперзвуковые ракеты «Циркон», гроза всех зарубежных военных ведомств. А потому НАТО внимательно следит за передвижением фрегатаю. Накануне Норвегия подняла в воздух патрульный самолет.
Дальний поход российского корабля по Атлантике, Средиземноморью и Индийскому океану стартовал при личном участии верховного главнокомандующего.
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