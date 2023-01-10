Вдова родит ребенка от Пьера Нарцисса: «Перед смертью он вымаливал у меня сына»

Валерия Калачева готова потратить полмиллиона рублей на выращивание эмбриона в пробирке и искусственное зачатие от умершего возлюбленного.

Через полгода после смерти певца Пьера Нарцисса его вдова Валерия Калачева заявила о намерении родить от него ребенка. Женщина уже воспитывает 16-летнюю дочь от артиста — Каролину-Кристель, но не забывает, как сильно он мечтал о сыне. И в распоряжении возлюбленной звезды два способа зачать в пробирке и выносить малыша от умершего — с помощью биоматериала внебрачного сына Нарцисса, живущего в Африке, или используя биоматериал, сданный самим исполнителем в Москве. Та проба, что окажется пригодной, и даст жизнь наследнику.

По словам Калачевой, материал сына Нарцисса уже обследован и готов к использованию, со вторым вариантом пока не все ясно, но он для будущей мамы приоритетный. И если все сложится, Валерия немедленно запустит процесс. Как отметила вдова, еще при жизни Нарцисс с ней на пару посетил соответствующую клинику. Не потому что думал о возрасте или возможном раннем уходе, а чтобы укрепить надежду на появление мальчика в семье.

«Я вообще хочу двойняшек. Посмотрим, как повезет. У них в роду через поколение двойняшки, так что есть шансы. Но хочу уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит. Яйцеклетка будет оплодотворятся в пробирке, и потом уже мне подсадят эмбрион», — рассказала Калачева журналистам KP.RU.

Все процедуры, по расчетам вдовы, обойдутся в полмиллиона рублей, первые взносы в будущее пополнение она делает уже сейчас. Растить двоих или троих детей в одиночку женщина не боится. Кроме того, несмотря на прошлые скандалы, семья Пьера Нарцисса взялась в последнее время поддерживать ее материально. Суммы небольшие, но регулярные, и за это Валерия очень благодарна. Распоряжается деньгами от африканских родственников Каролина-Кристель.

Калачева еще не сообщила родителям Нарцисса о планах родить ему сына после смерти. Решение она приняла самостоятельно и советоваться ни с кем не собирается. Даже без помощи со стороны вдова сейчас неплохо зарабатывает — авторские от музыкального альбома памяти мужа, телепроекты, ток-шоу, выступления. Главное во всей этой истории — желание Валерии исполнить мечту возлюбленного о сыне.

В прошлом пара прошла развод и воссоединение, много скандалов, поэтому после примирения Калачева отказывала Нарциссу в новом наследнике. Но на исходе жизни, так совпало, артист осознал свои ошибки и смог измениться и вернуть доверие к себе. И теперь пришло время порадовать его на том свете долгожданным наследником. Вдова уверена, что певец обязательно узнает о ее поступке и оценит его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Иосифа Кобзона помогла Валерии Калачевой в установке памятника Пьеру Нарциссу.