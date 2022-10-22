Нелли Кобзон помогла бывшей жене Пьера Нарцисса в установке памятника певцу

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 23

Идея у Валерии Качевой возникла три недели назад. По мнению экс-супруги знаменитого певца, его память необходимо увековечить в Москве.

Нелли Кобзон помогла бывшей жене Пьера Нарцисса в установке памятника певцу

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева хочет установить памятник в честь экс-возлюбленного. Как она рассказала KP.RU, идея возникла три недели назад. Сейчас вдова ищет достойное место в Москве.

Женщина хочет установить монумент в Москве, несмотря на все трудности. По словам Калачевой, она общалась с вдовой певца Иосифа Кобзона Нелли, которая дала советы по поводу быстрого решения этого вопроса.

«Мы уже общались с Нелли Кобзон, обсуждали путь, как не набить шишки. Даже для Иосифа Кобзона пришлось четыре года решать вопрос, чтобы установить памятник. Я слушаю все советы, как и к кому обращаться», — рассказала она.

Ранее Калачева заявляла, что памятник можно было бы установить у МГУ имени Ломоносова, где учился Нарцисс, или возле Российского университета дружбы народов.

«Он человек, который достоин иметь памятник в Москве. Он пример человека, который приехал из Африки и смог сделать так много, что его знают все в Москве», — уверена Калачева.

Калачева отметила, что идею с памятником поддерживают тысячи фанатов. Она добавила, что уже обсуждала с ректорами вузов установку монумента, но решение зависит не только от них. Бывшая супруга артиста предположила, что место может найтись в парке Сокольники, на ВДНХ, в Парке Горького, а также в парке «Сказка».

Как ранее писал 5-tv.ru, директор и жена Пьера Нарцисса написали заявление в прокуратуру на Ксению Грин.

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