Моральный вопрос: в Красноярске водитель 20 минут не пропускал реанимобиль

Медикам пришлось бросить автомобиль и бежать к пациенту по гололеду.

В подмосковном Красногорске разгорается скандал с водителем, который не пропустил машину скорой, спешащую к пациенту. Врачи были вынуждены пешком бежать на вызов, а принципиальный шофер упирался до последнего и даже вызвал полицейских, утверждая, что его хотят избить пешеходы. У очевидцев действительно было желание решить вопрос силой, а вот чем может завершиться эта история, выяснил Артем Яковенко.

В гневе они бьют по стеклам, кричат и угрожают — таким способом жители Красногорска пытаются вразумить водителя иномарки, который перекрыл дорогу реанимобилю в узком дворе жилого дома.

«Скорая заехать не могла, потому что ей дорогу на самом перекрестке перегораживала снегоуборочная техника. А тот проезд, который оставался, был во льду. И скорая, соответственно, шлифовала. Водитель КИА настаивал на том, что его должны пропустить. Он уже много проехал вдоль дома и поэтому водитель скорой должен был пропустить его и сюда не заезжать», — поделился очевидец Максим.

Несмотря на просьбы врачей и очевидцев, водитель никак не хотел двигаться с места. Он включил аварийку, поставил машину на ручник и продолжил стоять, ожидая, что ему уступят дорогу. Не помогали никакие объяснения про то, что это не обычная скорая, а реанимация, которая могла спешить к умирающему человеку.

Все произошло на узкой дороге. Ширины хватит только для проезда одного автомобиля, однако разъехаться можно. Герой скандального видео мог уйти вправо, на соседнюю дорогу. Или заехать в карман, чтобы пропустить реанимобиль. Но водитель иномарки пошел на принцип.

Медикам не оставалось другого выхода, кроме как оставить машину и бежать к пациенту по гололеду.

«Бригаде пришлось с оборудованием добираться до подъезда, где находилась квартира заявителя. Помощь, слава богу, была оказана вовремя», — рассказал заместитель главного врача по оперативной работе Николай Суслов.

Противостояние длилось около 20 минут. И только после приезда инспекторов ГИБДД удалось разрешить конфликт. Полицейские не стали составлять протокол. Ведь водитель легковушки заявил им, что не мог сдать назад, потому что его окружила толпа.

«Они бегали вокруг машины и пытались мне повредить автомобиль и разбить стекла. Понимаете? Вы пробовали в темном дворе сдавать задом, вокруг которого бегают пассажиры? Я могу наехать на него, и это еще критичнее будет», — заявил хозяин машины Юрий Богачев.

С моральной точки зрения — Юрий поступил неправильно, но закон, скорее всего, на его стороне, говорят эксперты.

«С правовой точки зрения здесь остаются нюансы. У него нет места для маневра. Ни в право, ни влево. Он может подать только задним ходом. С правовой точки зрения, возможно, он даже не будет подвержен штрафу, то есть, по крайней мере, он сможет его оспорить», — отметил автоэксперт Ян Хайцеэр.

Максимум, что грозит хозяину легковушки, штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Но если бы по его вине медики не успели оказать пациенту первую помощь, дело могло бы закончиться уголовным преследованием и наказанием — до 4 лет лишения свободы.