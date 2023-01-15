Без комиссий реально? Как оплатить покупку по частям

Уникальные BNPL-сервисы заработали в России еще в 2021 году. Чем же они отличаются от банальных рассрочек?

Если вы все еще боитесь случайно попасться на уловку кредиторов, приобретая тот или иной товар, стоит помнить, что не так давно появились надежные BNPL-сервисы, дающие возможность оплатить покупку по частям и не получить «кота в мешке» в ближайшем будущем.

Название сервиса происходит от английского «Buy now — pay later», что дословно означает «Приобретай сейчас, плати позднее». Сейчас эти платформы считаются проще и выгоднее привычной всем рассрочки. На территории России BNPL-сервисы начали активно развиваться в 2012 году, когда в разгаре была пандемия COVID, и каждая копейка — на счету.

В большинстве своем, BNPL-сервисы распространяются на покупки в формате онлайн. В сравнении с рассрочкой они работают проще и быстрее, не предусматривают каких-либо комиссий вообще, не требуют заключения кредитного договора и не фиксируются в кредитной истории.

В настоящий момент деятельность платформ в РФ пока не регулируется. Между тем, Центробанк рассматривает возможность сблизить потребительское кредитование и рассрочку с точки зрения закона. Эксперты считают необходимым ограничить размер неустойки в случае несвоевременного погашения задолженности.