А жена знает?! Джигурду застали за страстным поцелуем с юной певицей

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 38

Женатого актера Джигурду застали за поцелуем с певицей Ирэн Волынской в ресторане

А жена знает?! Джигурду застали за страстным поцелуем с юной певицей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Звезда фигурного катания и актер уже разводились, но спустя время снова поженились. Неужели напрасно супруга его простила?

Эпатажный актер Никита Джигурда открыто целуется с пышногрудой блондинкой за столиком ресторана, буквально вдавливая ее в диван от страсти. Молодая спутница артиста — начинающая певица Ирэн Волынская, не впервые замеченная в его компании. Видео, на котором запечатлены близкие, почти интимные отношения 81-летнего Никиты Борисовича и молодой красавицы, опубликовало издание dni.ru.

Публику давно не смущают дерзкие выходки звезды, на коих, в том числе, держится его популярность. И все бы ничего, если б не был он женат на олимпийской чемпионке по танцам на льду Марине Анисиной. Во второй раз. Спортсменка уже разводилась с актером, объясняла свое решение просто: «Джигурда не всегда адекватен». Она подала заявление на расторжение брака в 2016 году, а в 2021-м снова вышла замуж за артиста. Анисина живет во Франции с двумя детьми от дважды супруга.

Джигурда тем временем не скучает. Еще недавно он впечатлял подписчиков в социальных сетях откровенными видео с балериной Анастасией Волочковой. Они и танцевали, и трусики примеряли, и трогали друг друга там, где просто приятели обычно не трогают. Теперь рядом с актером то и дело замечают Ирэн Волынскую. После впечатляющего поцелуя в ресторане блондинка с нескрываемым удовольствием вытерла размазанную помаду, и пара продолжила наслаждаться вином.

Знает ли Анисина о похождениях мужа? Позволяет ли ему проводить время с другими женщинами, пока сама находится в другой стране? Пойдет ли на второй развод и третий брак? Этими вопросами пестрит светская хроника. Никита Джигурда тем временем, как писал ранее 5-tv.ru, заявляет о планах перевезти супругу и детей в Россию и получить паспорт РФ. Артист родился в украинской ССР, в Киеве, но считает себя русским человеком. А судя по слитым видео, — еще и свободным мужчиной.

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