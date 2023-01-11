Байден «не знал» о наличии секретных документов в его офисе

Среди найденных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Президент США Джо Байден ничего не знал о секретных документах, хранившихся в его офисе в аналитическом центре Penn Biden Center в период его вице-президентства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что в документах», — сказал Байден.

О секретных документах в кабинете Байдена ранее сообщил телеканал CBS News. Среди найденных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Документы сразу были переданы в национальный архив, однако минюст США сейчас проверяет, как они попали в частный офис.

В августе прошлого года в США разразился скандал в связи с обысками у бывшего президента страны Дональда Трампа. Сотрудники ФБР якобы нашли в его поместье 11 комплектов секретных документов, в частности, информацию о президенте Франции. Позднее американские СМИ сообщили, что ФБР пыталось найти у Трампа секретные документы про ядерное оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден назвал себя агентом спецслужб США на встрече с представителями христианской благотворительной организации «Армия спасения».