Эван Питерс получил «Золотой глобус» за роль серийного убийцы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Это уже не первая награда знаменитого артиста.

Эван Питерс получил «Золотой глобус» за роль серийного убийцы

Фото: Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

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Актер Эван Питерс получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме. Он удостоился награды за свою работу в минисериале «Монстр: История Джеффри Дамера». Церемония началась сегодня ночью в Лос-Анджелесе, телеканал NBC транслировал мероприятие. Ведущим «Золотой глобус — 2023» стал стендап-комик Джеррод Кармайкл.

Стоит отметить, это уже десятая награда Эвана Питерса. Только в прошлом году артист получил премию «Спутник» за лучшую мужскую роль второго плана и премия Гильдии американских киноактеров за мастерство в телефильме или мини-сериале.

В том числе заветную статуэтку в категории «Лучшая мужская роль в комедии» получил актер Колин Фаррелл за роль в фильме " Инишерина». На эту награду претендовали мексиканский актер Диего Калва Эрнандес, британец Дэниел Крейг, Адам Драйвер и Рэйф Файнс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пиноккио» Гильермо Дель Торо получил «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.

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