Водитель автобуса зажал дверьми, а затем насмерть задавил женщину в Красноярске

Кадры трагедии появились в распоряжении 5-tv.ru.

Пенсионерка погибла под колесами маршрутного автобуса в Красноярске. Видео и детали жуткой трагедии передает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что смертельный инцидент произошел утром 11 января на остановке «Автовокзал Восточный». В то время как 85-летняя женщина входила в автобус № 60, его водитель, не удостоверившись, что все пассажиры уже в салоне, нажал кнопку закрытия дверей и начал отъезжать от остановки. Створки зажали пожилую женщину, а, освободившись, она упала под колеса маршрутки. От полученных травм несчастная пенсионерка погибла.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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