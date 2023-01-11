Водитель автобуса зажал дверьми, а затем насмерть задавил женщину в Красноярске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 111

В Красноярске автобус зажал дверьми пенсионерку и насмерть задавил ее

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Госавтоинспекция Красноярска; 5-tv.ru

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Кадры трагедии появились в распоряжении 5-tv.ru.

Пенсионерка погибла под колесами маршрутного автобуса в Красноярске. Видео и детали жуткой трагедии передает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что смертельный инцидент произошел утром 11 января на остановке «Автовокзал Восточный». В то время как 85-летняя женщина входила в автобус № 60, его водитель, не удостоверившись, что все пассажиры уже в салоне, нажал кнопку закрытия дверей и начал отъезжать от остановки. Створки зажали пожилую женщину, а, освободившись, она упала под колеса маршрутки. От полученных травм несчастная пенсионерка погибла.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Минувшей ночью массовое ДТП произошло в Петербурге. В аварии, к счастью, никто не пострадал, зато напряженное ожидание сотрудников ГИБДД чуть не привело к драке водителей. Только холодный ветер Северной столицы остудил пыл разгоряченных мужчин и заставил разойтись по своим авто.

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