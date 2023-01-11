Не по нраву: швейцарского чиновника обвинили в расизме к украинским беженцам

К украинцам критически относятся во всем мире, однако одним критика дозволяется, а другим — нет.

В расизме обвинили швейцарского чиновника из-за слов про беженцев с Украины, сообщает издание Luzerner Zeitung (LZ). В частности, в скандал угодил глава департамента социальных служб и здравоохранения кантона Люцерн Гвидо Граф.

Так, в беседе с газетой Blick Граф сказал, что в некоторых ситуациях беженцы из Незалежной намного требовательней, нежели другие мигранты. Также, с его слов, местные жители возмущаются тем, что многие из прибывших из Самостийной не являются «самыми нуждающимися», но социальной помощью при этом пользуются.

«Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь», — пояснил Граф.

Как утверждают обозреватели LZ, Граф не единожды высказывался о беженцах подобным образом. В конце октября прошлого года во время заседания кантонального совета чиновник упрекнул беженок с Украины за то, что они «просят инъекции ботокса». Однако после интервью Blick Граф столкнулся с обвинениями в расизме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какой стране украинские беженцы вынуждены жить в палатках.