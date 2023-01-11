Суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина*

Заочный арест коммерсанту Борису Зимину* избрал Тверской суд Москвы. По информации 5-tv.ru, бизнесмен обвиняется в незаконном отчуждении простых акций каршеринговой фирмы.

Так, предпринимателя заключат под стражу на два месяца, как только его задержат на территории РФ или с момента экстрадиции. Зимин объявлен в международный розыск. По данным следствия, местонахождение обвиняемого не установлено, также его нет по месту прописки.

Исходя из материалов дела, оглашенных судьей, «действуя в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженным в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании на сумму более одного миллиона рублей».

В конце декабря прошлого года было вынесено постановление о привлечении бизнесмена в качестве обвиняемого. В розыск его объявили тогда же. К слову, по данному делу о мошенничестве привлекли еще двух фигурантов, которые сейчас находятся под стражей.

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* — признан иноагентом в РФ.