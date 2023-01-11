«Вечный стыд»: Рудковской надоело постоянно слышать о принце Гарри

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Яна Рудковская назвала новости про принца Гарри вечным стыдом

«Вечный стыд»: Рудковской надоело постоянно слышать о принце Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая красавица уверена, что отрешенный представитель королевской семьи позорит свой род.

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская крайне недовольна новостной повесткой. А именно — постоянные инфоповоды про королевскую семью Великобритании. В особенности нескончаемые обсуждения жизни Принца Гарри, ведь недавно он выпустил мемуары под названием «Запасной» (Spare). Подробности о нелегкой жизни Герцога Сассекского разлетелись по всему интернету.

Чего там только нет — избиение брата Уильяма, первый секс с пожилой дамой, ссоры с покойной бабушкой, ненависть к мачехе и так далее. Конечно, скандальные истории быстро подогрели интерес публики, поэтому каждый второй уже наслышан о драгоценной книге. По мнению Рудковской — это неправильно.

«Так, кто-то обязан это сказать. Мы должны остановить поток новостей о принце Гарри. Это невозможно. Сначала было интервью Опре, потом интервью Netflix, теперь книга. Какой-то бесконечный виндзорский передоз, честное слово. И ладно бы это были какие-то красивые, славные вещи. Но нет — он меня толкнул, они сказали про Меган то-то, они не сказали мне о смерти бабушки», — приводит ее слова издание dni.ru.

По мнению продюсера, Герцог Сассекский неоправданно жалуется на жизнь. Со стороны он похож на несостоятельного и слабого мужчину, который все время разводит «какие-то бесконечные сопли». Телеведущая отметила, что подобным поведением Гарри в прямом смысле унижает свою семью и власть Великобритании в целом, это заставляет испытывать «вечный стыд».

Ранее 5-tv.ru сообщал, Рудковская не оценила подаренный фигуристом Евгением Плющенко миллион.

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