Заслуженный тренер Алексей Мишин: у меня жар и подозрение на пневмонию

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 78

Накануне в реанимацию был доставлен олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Неужели все же нахождение на холодном воздухе оказывает такое влияние на организм?

Заслуженный тренер Алексей Мишин: у меня жар и подозрение на пневмонию

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Жар и подозрение на пневмонию диагностировали медики у 81-летнего заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина. Об этом он сам рассказал в комментарии для РИА Новости.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в больницу в Коммунарке с диагнозом пневмония был доставлен олимпийский чемпион Роман Костомаров. В настоящее время медики подключили его к ИВЛ и проводят седативное лечение. Кроме того, у 45-летнего спортсмена диагностировали сепсис в легких, что может привести к более тяжелым последствиям течения болезни.

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