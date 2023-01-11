Скандалы только на пользу: Лепс стал самым дорогим артистом России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Григорий Лепс заработал больше, чем Филипп Киркоров и стал самым дорогим артистом

Скандалы только на пользу: Лепс стал самым дорогим артистом России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Поклонники любят музыканта за его откровенность на сцене.

Кто-то из российских звезд шоу-бизнеса уезжает, а кто-то продолжает зарабатывать здесь огромные деньги. Вот, например, певец Григорий Лепс, несмотря на все скандалы, стал самым дорогим отечественным исполнителем. Об этом KP.RU рассказал сотрудник компании, организующий частные мероприятия с артистами.

По его словам, у Лепса сейчас полный солд-аут, а скандалы пошли ему только на пользу.

«Люди видят в нем обычного человека, а не далекую звезду-недотрогу с безупречным имиджем, придуманным пиарщиками и стилистами. И за это зрители готовы платить», — рассказал организатор.

Согласно его данным, гонорара Григория Лепса составляет 120 тысяч евро (это около 9 миллионов рублей по нынешнему курсу). Раньше таким прайсом могла похвастаться Земфира, но она не в России.

Собеседник издания также поделился и другими цифрами. Например, гонорары Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и Гарика Сукачева составляют около 100 тысяч евро. Филипп Киркоров получает только 90 тысяч евро. Далее идут Николай Басков, Юрий Антонов и Жанна Агузарова с гонорарами в 80 тысяч евро. На последнем месте группа «Чайф». Их гонорар составляет 60 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Пьяные Scorpions и Лепс спели про рюмку водки на столе: «Это было отвратительно».

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