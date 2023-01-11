Фонтаны огня: элитные иномарки сгорели на столичной парковке

Причиной возгорания в подземной канализации дизеля стали неумелые действия рабочих ближайшей стройки.

Прямо сейчас владельцы сгоревших на парковке машин в Москве подсчитывают ущерб. И уже понятно, что он исчисляется десятками миллионов. За несколько минут огонь превратил автомобили, среди которых были элитные иномарки - в груды обугленного металла. После пожара шокированные водители смогли найти свои машины не сразу. Пламя перекинулось на платную стоянку со ближайшей стройплощадки, где вспыхнула цистерна с дизельным топливом. Им рабочие обогревали котлы в бытовках. Затем горящая солярка просочилась в подземную канализацию. И била оттуда как огненными гейзерами