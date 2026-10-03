Пропажа на полмиллиона: кольцо Хайден Панеттьери исчезло после ее смерти

Обручальное кольцо Хайден Панеттьери исчезло после ее смерти

После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери ее семья так и не смогла найти обручальное кольцо актрисы. Украшение, подаренное ей экс-супругом Владимиром Кличко, оценивается в 500 тысяч долларов. Близкие полагают, что кольцо было украдено. Об этом пишет US Magazine.

«Друзья и родные считают, что кто‑то из тех, кто был рядом с ней в последние дни, забрал кольцо, когда сдавал ее вещи в ломбард», — утверждает инсайдер издания.

Хайден и украинский боксер начали встречаться в 2009 году. У них родилась общая дочь Кайя, которой сейчас 11 лет. Когда родители расстались, девочке было три года, и она осталась жить с отцом. После смерти матери Кайя стала ее главной наследницей.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в Гринвилле, Южная Каролина, США, за пять дней до 37-летия. Спасатели нашли ее в клинической смерти и проводили реанимацию, но спасти девушку не удалось. В квартире актрисы был обнаружен препарат для экстренной помощи при передозировке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем встречалась актриса за день до смерти. После этого свидания девушка вылетела в Южную Каролину. Там ее и настигла смерть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.