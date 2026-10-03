Медиахолдинги переходят на безлюдные редакции: ИИ-агенты заменяют журналистов

Медиахолдинги создают цифровые редакции из ИИ-агентов

Медиахолдинги создают цифровые редакции из ИИ-агентов. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на женском форуме в Сколково рассказала Ольга Терно, советник заместителя министра экономического развития РФ.

По словам Терно, многим предпринимателям бывает сложно делегировать свои обязанности, а искусственный интеллект в этом случае — лучший помощник.

«У женщины появились дополнительные руки. Женщины вообще любят очень в бизнесе нести ответственность сами, им очень сложно делегировать. Они перфекционистки и могут делегировать только лучшим, поэтому выращивание ИИ-агентов по собственному образу и подобию могут сильно разгрузить наших предпринимателей», — отметила Ольга.

Рассуждая о сферах деятельности, в которых активно используется искусственный интеллект, эксперт отметила медиагруппы.

«У нас были представители медиагрупп, которые тоже создают и формируют свои редакции при помощи искусственного интеллекта», — рассказала она.

Ольга также отметила, что состав форума был очень разноплановым и каждый участник, вне зависимости от сферы предпринимательства, нашел что-то для себя.

«Мне кажется, каждый нашел для себя что-то, что позволит по-новому развивать свой бизнес. Я точно абсолютно нашла», — добавила Терно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, пользуется ли президент России Владимир Путин искусственным интеллектом.

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