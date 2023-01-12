Опять виновата пандемия? Почему армия США теряет свою популярность

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Член конгресса Адам Смит: американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов

Опять виновата пандемия? Почему армия США теряет свою популярность

Фото: www.globallookpress.com / R.J. Oriez

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Власти Штатов признали нехватку людей в армии, но назвали совершенно неожиданную причину.

Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу, сообщил член палаты представителей конгресса США Адам Смит во время выступления в институте Брукингса.

Основной причиной политик назвал не падение популярности вооруженных сил в стране, а пандемию коронавируса.

«На данный момент у нас определенно есть проблема. <…> Самая большая причина, по которой у нас есть проблема с набором персонала, — это два года пандемии», — сказал Смит.

Решать эту проблему будут деньгами. Чтобы привлечь новых рекрутов, власти США планируют расширить работу проекта «Подготовительный курс будущего солдата». В рамках этой программы потенциальным новобранцам платят за участие в программе обучения продолжительностью до 90 дней в надежде подготовить их к прохождению базовой подготовки.

Вполне вероятно, что американские власти лукавят. Согласно данным экспертов и американской прессы, падение престижа американской армии связано не с пандемией, а с провалом миссии США в Афганистане. Еще одна проблема, которая неожиданно обрушилась на армию США — пристрастие потенциальных новобранцев к вкусной пище. Часть из рекрутов оказывается неготова к службе из-за лишнего веса, а другая — из-за психологической нестабильности: в стрессовых ситуациях рекруты начинают испытывать голод и желание перекусить, а закусочных в полевой обстановке обычно попросту не бывает.

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Опять виновата пандемия? Почему армия США теряет свою популярность

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