Чего боятся США? Почему Украина рискует никогда не увидеть ЗРК Patriot

Эксперт напомнил о позорном провале распиаренных американских комплексов в Саудовской Аравии в 2019 году.

Одна из причин промедления США с поставками ЗРК Patriot на Украину заключается в боязни окончательно краха и без того подмоченной репутации этого распиаренного «супероружия». Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Андрей Кошкин.

Он напомнил, что в 2019 американские зенитно-ракетные комплексы потерпели полное фиаско в Саудовской Аравии. Тогда хваленые Patriot не смогли сбить ни одного дрона хуситов, которые атаковали нефтеперерабатывающие заводы компании Aramco. В результате саудиты понесли огромные убытки, а американцы с их системами ПВО — серьезные репутационные потери.

Не исключено, что и на Украине американцы опасаются имиджевых потерь, тем более что там противостоять им будут не хуситские дроны, а российские современные боевые комплексы. По словам Кошкина, ЗРК Patriot лишь немногим превосходит по своим тактико-техническим характеристикам отечественный С-300, но уступает С-400. Так что вероятность провала Patriot на поле боя весьма высока. А вслед за этим рухнут и акции американской продукции на рынке вооружений, отметил эксперт.

«Этого США очень не хотелось бы, потому что американский военно-промышленный комплекс крайне щепетильно относится к продвижению своих высокотехнологичных дорогостоящих систем», — подчеркнул Кошкин.

Еще одна причина затягивания поставок Patriot киевскому режиму — это отсутствие в украинской армии военнослужащих, способных им управлять. Эксперт указал, что своих специалистов Вашингтон по понятным причинам отправлять на Украину не хочет, поэтому остается только обучить украинских боевиков, а это может занять до шести месяцев. Хотя не исключено, что своих военнослужащих для обращения с комплексом Киеву предоставят европейские партнеры США по НАТО, добавил Кошкин.

Однако, даже если американцы все же передадут Украине Patriot, ситуация на поле боя все равно не изменится, уверен политолог. Он напомнил, что речь идет о поставке всего одной батареи — восьми пусковых установок.

«Общая концепция Соединенных Штатов вокруг кризиса на Украине заключается в том, чтобы затягивать конфликт, а не пытаться меряться силой с Россией. Следовательно, боевой техники и боеприпасов они переправляют Киеву ровно столько, сколько для этого необходимо», — пояснил Кошкин.

На днях президент России Владимир Путин также заявил, что поставки на Украину американских ЗРК Patriot приводят лишь к затягиванию конфликта. Российский лидер отметил, что комплексы уже достаточно устарели, поэтому Вооруженные силы РФ их просто «пощелкают».

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