Реставрация Петропавловской крепости в Петербурге обойдется в миллиард рублей

Уже в этом месяце начнется масштабная реставрация Петропавловской крепости. Протяженность невского фасада составляет около километра.

Сейчас, железные опоры, сооруженные еще во времена Екатерины Великой, а также гранитная облицовка находятся практически в аварийном состоянии. На долгожданное восстановление Петропавловской крепости власти Санкт-Петербурга выделили больше миллиарда рублей.