«Последние штрихи» Законопроект об овербукинге находится в завершающей стадии

Александровский: Законопроект об овербукинге находится в завершающей стадии

Правила овербукинга на авиарейсах могут быть закреплены на законодательном уровне. Как сообщил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, законопроект находится на финишной прямой — все ключевые позиции согласованы, осталось уточнить лишь размеры компенсаций.

«Проект согласован. Остались последние штрихи с точки зрения уровня компенсации, все остальное уже глубоко проработано, в том числе и на уровне согласования», — пояснил Александровский.

По его словам, главная цель документа — вывести овербукинг из правового тупика и сделать эту практику прозрачной для пассажиров. Сейчас единых правил нет, и авиакомпании действуют по своему усмотрению: некоторые компенсируют неудобства, другие — игнорируют эту обязанность.

«Унификация и прозрачность для пассажиров — они четко будут понимать свои права», — подчеркнул глава «Аэрофлота».

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, который следит за ходом подготовки законопроекта, в беседе с «Известиями» раскрыл детали возможных выплат. Сумма будет зависеть от того, когда пассажир узнает об отказе в посадке. Если сообщение поступит в последний момент, а альтернативный рейс не будет предложен в течение 24 часов, компенсация может достигнуть 200% от цены билета.

В других случаях размер выплаты может варьироваться от 100 до 50% стоимости авиабилета. Также предусмотрено право пассажира отказаться от компенсации и требовать перевозки на других условиях. При этом овербукинг, по словам министра транспорта Андрея Никитина, планируют разрешить только на маршрутах с высокой частотой рейсов, чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров.

Ранее 5-tv.ru напоминал, что пассажиры поездов дальнего следования могут оплачивать билеты цифровыми рублями. Способ доступен при покупке через сервис «Заказ билета по телефону». После оформления заказа клиент получает ссылку на оплату. В ней можно выбрать цифровой рубль, указать банк и подтвердить платеж в приложении. Электронный билет и чек приходят по контактам. Для граждан России операции проводятся без комиссии.

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