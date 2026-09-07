«Луна наша»: Дональд Трамп назвал спутник Земли территорией США

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Луну территорией США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Луна является территорией Соединенных Штатов. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети Truth Social. Американский лидер выложил фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша», но не стал приводить других подробностей и объяснений.

Трамп неоднократно высказывал претензии на различные географические объекты. В 2019 году и после переизбрания в 2024-м он говорил о желании купить Гренландию у Дании, связав это с национальной безопасностью США. Однако власти Дании и Гренландии дали понять, что остров не продается.

Также политик настаивал на возвращении Панамского канала под контроль США, ссылаясь на «несправедливые сборы» и возможное влияние Китая. Панама отвергла инициативу, подчеркнув, что канал является неотъемлемой частью ее суверенитета. В 2025 году после подписания соглашения с Украиной о доступе к минеральным ресурсам Трамп заявил, что у США теперь «есть небольшая доля» в стране, что многие восприняли как попытку расширить экономическое влияние.

Кроме того, американский лидер предлагал взять под контроль сектор Газа, развить там «Ривьеру Ближнего Востока» и переселить палестинцев, что вызвало резкую критику в арабских странах и среди американских политиков. И хотя ни одна из земель не перешла под фактический контроль США, Трамп уже решил осваивать космические объекты. Впрочем, возможно, он имел в виду долгосрочные планы НАСА построить базу на Луне.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп разместил в соцсетях изображение с надписью «Новая территория США» на карте Ормузского пролива. Он выделил его на карте Персидского и Оманского заливов.

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