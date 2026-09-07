«Ее ранили, а подруга погибла»: Сергей Астахов о нападении на жену

Сергей Астахов рассказал о нападении на жену

Актер Сергей Астахов рассказал, что побудило его перевезти вторую жену Вику и дочь Машу из Воронежа в Москву. Оказывается, женщина там едва не погибла.

Актер в эфире федерального канала пояснил, что в начале их брака он сам уехал в столицу строить карьеру, а супругу с наследницей оставил в родном городе. На расстоянии они прожили пять лет, пока с Викой не случилась страшная история.

«Мы с Викой жили долго, очень долго не вместе. И мы прекрасно понимали, что живя в разных городах семью сделать невозможно, так семьи не делаются, надо жить вместе. И у Вики случились проблемы, а мы к тому моменту уже не жили вместе, были разведены. Они с подругой гуляли и на них напали, там был какой-то пьяный дурак. Ранил ее, а подруга тогда даже погибла. Ну просто были пьяницы, наркоманы какие-то. Это был конец 90-х, вот такие раньше были времена», — рассказал Астахов.

По словам актера, именно тогда он понял, что делает что-то неправильно. Тогда он занял деньги и перевез жену и дочь в Москву.

Сразу забрать семью в Москву актер не мог — на старте у него совершенно не было денег. В первые годы актерской жизни он спал на полу в чужой гримерке, ютился в общежитии у приятелей, а гонораров от редких спектаклей едва хватало на еду.

Тем не менее даже после переезда и воссоединения этот брак в итоге распался — в 2011 году пара официально разошлась. Актер признал, что виноват в этом он сам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева намекнула на развод с Кириллом Сафоновым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.