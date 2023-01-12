«Бедный испанец» Панин рассказал, на что потратил в России заработанные деньги

По словам актера, оказавшегося невостребованным в Европе, о былой жизни на широкую ногу пришлось забыть.

Актер Алексей Панин вынужден жить скромно после эмиграции в Испанию. От прежних гонораров не осталось и следа, найти прибыльный проект в Европе не получается, тратить с размахом, как это было в России — тоже. Никаких теперь дам, кутежа по ресторанам и половых излишеств. В интервью YouTube-каналу о зарубежной недвижимости артист признался, что теперь зарабатывает на еду и бензин преподаванием, учит детей и подростков театральному мастерству.

Панин открыто высказал свою антироссийскую позицию на фоне спецоперации на Украине. Он не планирует возвращаться на родину, где его, впрочем, особо и не ждут. Актер живет в Испании с дочерью, вдумчиво экономит и распределяет скромный бюджет. В Москве он играл в театре и кино, также получал хорошие гонорары за участие в популярных ток-шоу.

«Наступила другая жизнь. Не та, которая была у меня, когда я снимался в десяти фильмах в год. У меня все абсолютно так, как у людей среднего класса. В России я много зарабатывал, две-три тысячи (200 тысяч рублей) долларов в день, иногда больше. И я их тратил преимущественно на рестораны, женщин и гулянки. Сейчас живу как обычный человек: занимаюсь ребенком, покупаю продукты, туалетную бумагу», — признался Панин.

Знакомый актера открыл в Валенсии студию, там и дает мастер-классы российская экс-звезда. Хоть серьезными деньгами свою зарплату он назвать не может, регулярно приезжает. Говорит, нравится проводить время с людьми, развивающими творческие навыки. Также артист хочет поставить в Торревьехе спектакль «Скамейка» по пьесе российского драматурга Александра Гельмана. Позже он планирует выгодно «покататься» с постановкой.

Панин сообщил еще, что получил американскую визу — поедет, вероятно, покорять Голливуд. Как отметил актер, он везучий человек, поэтому в собственном успехе за океаном не сомневается. Подчеркнул, что не считает себя лучше других, но все же гордится своей целеустремленностью. На пути к новой волне популярности Панина ничто не остановит. Но и о родине артист не забывает. Ранее, писал 5-tv.ru, он признался, что мечтает вернуться в Россию.