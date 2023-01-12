МИД РФ объявил о расширении санкционного списка против Великобритании

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 69

В ноябре Великобритания предприняла подобные меры в отношении российской стороны.

МИД РФ объявил о расширении санкционного списка против Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Санкционный список против Великобритании расширяет МИД России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что принятие решения вызвано антироссийским курсом Соединенного Королевства, которое продолжает вводить персональные ограничительные меры, а также хочет добиться изоляции РФ от всего мира.

«Принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», — сказано в публикации.

По заявлению дипломатов, Лондон продолжает разжигать русофобию и гнуть линию конфронтации. Агрессивная риторика официальных лиц Соединенного Королевства, как заверили в российском МИДе, не остается без адекватного ответа.

В ноябре Великобритания добавила в антироссийский санкционный список 22 новые позиции, расширив его. Кроме того, в сентябре под ограничения попала руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Тогда же Лондон запретил российской стороне доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. Также число категорий товаров, экспорт которых запрещен в Российскую Федерацию, достигло 700.

Недружественные страны Запада и Евросоюза начали экономическую войну с Россией на фоне проведения спецоперации в Донбассе по защите мирного населения от геноцида со стороны Киева. Кроме того, из-за рубежа начались поставки вооружений украинским неонацистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем РФ удивила преподавателя из Великобритании после начала спецоперации.

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