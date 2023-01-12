МИД РФ объявил о расширении санкционного списка против Великобритании

Санкционный список против Великобритании расширяет МИД России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что принятие решения вызвано антироссийским курсом Соединенного Королевства, которое продолжает вводить персональные ограничительные меры, а также хочет добиться изоляции РФ от всего мира.

«Принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», — сказано в публикации.

По заявлению дипломатов, Лондон продолжает разжигать русофобию и гнуть линию конфронтации. Агрессивная риторика официальных лиц Соединенного Королевства, как заверили в российском МИДе, не остается без адекватного ответа.

В ноябре Великобритания добавила в антироссийский санкционный список 22 новые позиции, расширив его. Кроме того, в сентябре под ограничения попала руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Тогда же Лондон запретил российской стороне доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. Также число категорий товаров, экспорт которых запрещен в Российскую Федерацию, достигло 700.

Недружественные страны Запада и Евросоюза начали экономическую войну с Россией на фоне проведения спецоперации в Донбассе по защите мирного населения от геноцида со стороны Киева. Кроме того, из-за рубежа начались поставки вооружений украинским неонацистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем РФ удивила преподавателя из Великобритании после начала спецоперации.