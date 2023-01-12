Корреспондент «Известий» Натали Графчикова получила награду правительства РФ

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Во время эвакуации жителей Херсона журналист работала под обстрелами ВСУ, рискуя жизнью.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

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Накануне Дня печати представителям СМИ вручили правительственные премии. В числе лауреатов корреспондент «Известий»! Натали Графчикову отметили за подготовку репортажей о ходе оборонительной операции под Херсоном. Во время эвакуации людей она работала под обстрелами ВСУ, рискуя и своей жизнью.

Также среди награжденных — главный редактор информационного агентства REGNUM Марина Ахмедова, военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный. Всего 15 сотрудников средств массовой информации и пять журналистских коллективов, проявивших высочайший профессионализм и мужество при освещении СВО.

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