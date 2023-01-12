«Это эгоизм»: Юрий Башмет эмоционально высказался о покинувших Россию звездах

Башмет признался, что многие звезды шоу-бизнеса превращаются в активных недругов.

Знаменитый дирижер Юрий Башмет считает знаменитостей, которые покинули Россию, эгоистами. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Знаменитость признал, его очень расстроило то, что многие звезды шоу-бизнеса уехали из своей родной страны. Более того, многих из этих людей он очень уважал в творческом плане.

«И все же, если тебя дома любили и уважали, то уезжать, когда встал выбор между личным интересом и болью народа — это эгоизм. „Там“ никому из уезжающих лучше не стало. Они, увы, постепенно превращаются в активных недругов», — говорит Башмет.

Артист также добавил, что уезжающие звезды не оставляют выбора российскому зрителю, хотя и сами платят высокую цену.

«Знаете, о пианисте Ване Клиберне в свое время замечательно выразилась Галина Вишневская: „Его погубила Россия“. Чем погубила? Тем, что он нигде больше не встретил такой любви», — заключил он.

До этого Юрий Башмет заявил, что не хочет выступать в Европе после жестких антироссийских санкций, из-за которых под запретом оказались русская культура и отечественные артисты. Артист уверен, что русские музыканты всегда были лучшими за рубежом, поэтому Европа сама себя накажет, если решит распрощаться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Башмет отказал Европе в музыке.