С кольцом на пальце: Виктория Дайнеко показала своего жениха — фото
Певица Виктория Дайнеко вышла в свет с новым мужчиной — фото
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Новый возлюбленный артистки подарил ей кольцо с огромным бриллиантом.
Певица Виктория Дайнеко появилась на публике со своим новым мужчиной. Сегодня, 12 января, артистка позировала для папарацци на премьере фильма «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» в кинотеатре Художественный. Об этом сообщает KP.RU.
Но самое интересное, что на ее пальце красовалось огромное обручальное кольцо с бриллиантом! Видимо, дело у влюбленных продвигается в правильном направлении. На мероприятии парочка выглядела очень счастливой и постоянно улыбалась.
Какие-то подробности о своем новом избраннике 35-летняя певица пока не раскрывала, однако уже известно, что он занимается бизнесом, разведен и воспитывает двух дочерей.
Теперь Виктория Дайнеко может быть спокойна, ведь этот мужчина уж наверняка достойно ее обеспечит, в отличие от прошлого мужа Дмитрия Клеймана, с которым артистка постоянно судилась за алименты дочери.
К слову, бывшие возлюбленные пробыли в браке два года. По мнению фанатов, пару рассорила большая разница в возрасте, ведь Дмитрий младше исполнительницы на семь лет.
Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности суда между певицей Дайнеко и ее экс-супругом из-за алиментов дочери.
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