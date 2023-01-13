С кольцом на пальце: Виктория Дайнеко показала своего жениха — фото

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Певица Виктория Дайнеко вышла в свет с новым мужчиной — фото

С кольцом на пальце: Виктория Дайнеко показала своего жениха — фото

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Новый возлюбленный артистки подарил ей кольцо с огромным бриллиантом.

Певица Виктория Дайнеко появилась на публике со своим новым мужчиной. Сегодня, 12 января, артистка позировала для папарацци на премьере фильма «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» в кинотеатре Художественный. Об этом сообщает KP.RU.

Но самое интересное, что на ее пальце красовалось огромное обручальное кольцо с бриллиантом! Видимо, дело у влюбленных продвигается в правильном направлении. На мероприятии парочка выглядела очень счастливой и постоянно улыбалась.

Какие-то подробности о своем новом избраннике 35-летняя певица пока не раскрывала, однако уже известно, что он занимается бизнесом, разведен и воспитывает двух дочерей.

Теперь Виктория Дайнеко может быть спокойна, ведь этот мужчина уж наверняка достойно ее обеспечит, в отличие от прошлого мужа Дмитрия Клеймана, с которым артистка постоянно судилась за алименты дочери.

К слову, бывшие возлюбленные пробыли в браке два года. По мнению фанатов, пару рассорила большая разница в возрасте, ведь Дмитрий младше исполнительницы на семь лет.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности суда между певицей Дайнеко и ее экс-супругом из-за алиментов дочери.

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