Певица Дайнеко подала в суд на экс-супруга из-за алиментов дочери

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 356

Брак знаменитости продлился два года, после чего обе стороны вычеркнули друг друга из жизни. Как это повлияло на ребенка?

Певица Дайнеко подала в суд на экс-супруга из-за алиментов дочери

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица Виктория Дайнеко обижена на бывшего супруга Дмитрия Клеймана. Пара рассталась пять лет назад и бывшие возлюбленные старались не контактировать. Однако это правило не касается их общей дочери Лидии. Девочка имеет право на регулярное общение с папой. Правда, отец так не считает. Из-за этого Дайнеко даже пришлось обращаться в суд.

«Я вообще недовольна тем, что мне понадобилось обращаться в суд. Считаю, мужчины так или иначе должны нести ответственность за свои поступки, но как-то так складывается в жизни, что в основном это ложится на плечи женщин — и что касается воспитания детей, их обеспечения, и просто присутствия в жизни. Дмитрий местами старается, надеюсь, дальше будет лучше», — рассказала артистка в интервью для журнала «Антенна-Телесемь».

К слову, бывшие возлюбленные пробыли в браке два года. По мнению фанатов, пару рассорила большая разница в возрасте, ведь Дмитрий младше исполнительницы на семь лет. Хотя, сама звезда так не считает. Годы супруга совсем не смущали Дайнеко. По ее словам, отношения закончились из-за осознания невозможности находится вместе.

«Считаю, возраст не имеет никакого значения, когда люди в какой-то момент понимают, что не могут находиться вместе рядом. Мужчина может быть моложе, старше, но если двое не могут продолжать отношения, все заканчивается», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем закончился суд Виктории Дайнеко с ее бывшим мужем.

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