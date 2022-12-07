Певица Дайнеко подала в суд на экс-супруга из-за алиментов дочери

Певица Виктория Дайнеко обижена на бывшего супруга Дмитрия Клеймана. Пара рассталась пять лет назад и бывшие возлюбленные старались не контактировать. Однако это правило не касается их общей дочери Лидии. Девочка имеет право на регулярное общение с папой. Правда, отец так не считает. Из-за этого Дайнеко даже пришлось обращаться в суд.

«Я вообще недовольна тем, что мне понадобилось обращаться в суд. Считаю, мужчины так или иначе должны нести ответственность за свои поступки, но как-то так складывается в жизни, что в основном это ложится на плечи женщин — и что касается воспитания детей, их обеспечения, и просто присутствия в жизни. Дмитрий местами старается, надеюсь, дальше будет лучше», — рассказала артистка в интервью для журнала «Антенна-Телесемь».

К слову, бывшие возлюбленные пробыли в браке два года. По мнению фанатов, пару рассорила большая разница в возрасте, ведь Дмитрий младше исполнительницы на семь лет. Хотя, сама звезда так не считает. Годы супруга совсем не смущали Дайнеко. По ее словам, отношения закончились из-за осознания невозможности находится вместе.

«Считаю, возраст не имеет никакого значения, когда люди в какой-то момент понимают, что не могут находиться вместе рядом. Мужчина может быть моложе, старше, но если двое не могут продолжать отношения, все заканчивается», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем закончился суд Виктории Дайнеко с ее бывшим мужем.