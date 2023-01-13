Состояние критическое: дочь Элвиса Пресли перенесла полную остановку сердца

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23

TMZ: Дочь Элвиса Пресли госпитализировали в критическом состоянии после остановки сердца

Состояние критическое: дочь Элвиса Пресли перенесла полную остановку сердца

Фото: Marcel Thomas / ТАСС

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Наследница легендарного певца находится в отделении интенсивной терапии, подключенная к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором.

Дочь американской легенды сцены Элвиса Пресли в больнице в критическом состоянии после полной остановки сердца. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на собственные осведомленные источники. Отмечается, что Лиза Мария находится в отделении интенсивной терапии, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором.

Как пишет издание, в четверг утром у Пресли произошла остановка сердца — в это время экс-супруг женщины, с которым она живет в одном доме, отводил детей в школу. Лизу Марию нашла экономка, она и вызвала врачей скорой помощи. Пока бригада ехала к дому звезды, вернулся супруг и провел сердечно-легочную реанимацию. После укола адреналина пульс Пресли восстановился, и ее отвезли в ближайшую клинику.

Информаторы подчеркивают, что речь не идет о попытке самоубийства, а накануне приступа дочь покойного артиста жаловалась на боли в животе, которые становились все интенсивнее. Мама Лизы Мари, Присцилла Пресли, и дочь Райли Кио сейчас находятся у ее постели и ждут заключения врачей о перспективах лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров впал в кому. Состояние спортсмена прокомментировал его отец.

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