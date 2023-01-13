В Запорожской области вводят автомобильные пропуска
В первую очередь документы получают юрлица и предприниматели.
Фото, видео: 5-tv.ru
Автомобильные пропуска, необходимые для передвижения по всему региону, вводят в Запорожской области. Так власти намерены бороться с угонами и ездой на незарегистрированных машинах.
«Сейчас ограничено до 1 марта получение этих пропусков. В первую очередь сейчас получают юрлица и предприниматели. Подают общими списками от себя. Предприниматели приходят с копиями документов, с копиями паспортов. И в течение быстрого периода времени (документы — Прим. ред.) получают на руки», — сообщил журналистам председатель комитета по безопасности ВГА Запорожской области Алексей Савин.
Оформлять пропуска будут через военные комендатуры. В Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР действует военное положение. Его в прошлом году ввел Владимир Путин.
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