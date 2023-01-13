В воскресенье представители СК отметят профессиональный праздник

История специальной силовой структуры восходит ко временам Петра I, когда майорские канцелярии искали преступников среди чиновников высокого ранга.

В воскресенье профессиональный праздник отметят представители Следкома.

Несмотря на то, что возродить концепцию вневедомственного следствия решили всего 12 лет назад, у самой службы история куда более насыщенная. Еще во времена Петра I майорские канцелярии выявляли коррупционеров в рядах высоких чиновников и докладывали лично главе государства.

Сегодня полномочия ведомства еще шире. В последнее время в Следственном комитете произошли изменения и увеличился штат сотрудников — до 20 тысяч человек.