Чемпионка РФ по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Эта новость стала большим ударом для родителей и родственников погибшей.

Чемпионка РФ по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Спортсменка Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, скончалась в автокатастрофе. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе. <…> Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем», — приводит его слова ТАСС.

Лейла СалямоваЛейла Салямова. Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

В том числе Дружинин отметил, что он и федерация готовы оказать любую помощь и поддержку с организацией похорон и прочим. Сейчас для обсуждения этого вопроса объединение связывается с родными спортсменки.

Лейла Салямова спортивной деятельностью занималась с 2007 года. Она была чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года и серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год — Прим. ред).

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти чемпиона мира по практической стрельбе Хорхе Бальестероса. Он скончался от выстрела в голову на 39-м году жизни.

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Чемпионка РФ по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

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