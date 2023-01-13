Чемпионка РФ по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

Спортсменка Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, скончалась в автокатастрофе. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе. <…> Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем», — приводит его слова ТАСС.

Лейла Салямова. Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

В том числе Дружинин отметил, что он и федерация готовы оказать любую помощь и поддержку с организацией похорон и прочим. Сейчас для обсуждения этого вопроса объединение связывается с родными спортсменки.

Лейла Салямова спортивной деятельностью занималась с 2007 года. Она была чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года и серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год — Прим. ред).

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