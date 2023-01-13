Анна Седокова показала свое лицо без макияжа на отдыхе — фото
Знаменитость «оголила» кожу после привычного слоя косметики.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица Анна Седокова продемонстрировала подписчикам свою натуральную красоту. В социальной сети она опубликовала «голое» лицо без макияжа.
Исполнительница отдыхает на побережье Майами и, по всей видимости, решила дать своей коже подышать после концертного грима. На снимке она позирует в красно-белом купальнике. Мокрые от воды волосы звезда уложила назад.
«Как говорится, давно не виделись», — подписала она публикацию.
Анна Седокова показала лицо без макияжа.
Примечательно, что отказавшаяся от косметики Седокова осмелилась опубликовать только половину своего лица, оставив полную картину своей реальной внешности загадкой для поклонников.
Недавно 40-летняя артистка прогулялась по улицам Парижа в леопардовой шубе на голое тело и похвасталась формами перед фанатами. Провокационное видео в черном бикини и мехах она опубликовала в социальной сети в честь юбилея.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова рассказала о своем трудном детстве.
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