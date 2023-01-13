Анна Седокова показала свое лицо без макияжа на отдыхе — фото

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40

Знаменитость «оголила» кожу после привычного слоя косметики.

Анна Седокова показала свое лицо без макияжа на отдыхе — фото

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица Анна Седокова продемонстрировала подписчикам свою натуральную красоту. В социальной сети она опубликовала «голое» лицо без макияжа.

Исполнительница отдыхает на побережье Майами и, по всей видимости, решила дать своей коже подышать после концертного грима. На снимке она позирует в красно-белом купальнике. Мокрые от воды волосы звезда уложила назад.

«Как говорится, давно не виделись», — подписала она публикацию.

Анна Седокова показала лицо без макияжаАнна Седокова показала лицо без макияжа. Фото: Instagram* / annasedokova

Примечательно, что отказавшаяся от косметики Седокова осмелилась опубликовать только половину своего лица, оставив полную картину своей реальной внешности загадкой для поклонников.

Недавно 40-летняя артистка прогулялась по улицам Парижа в леопардовой шубе на голое тело и похвасталась формами перед фанатами. Провокационное видео в черном бикини и мехах она опубликовала в социальной сети в честь юбилея.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова рассказала о своем трудном детстве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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