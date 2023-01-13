Даже министр здравоохранения приехал: сепсис у Костомарова привел к синим ногам

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 831

Министр здравоохранения приехал к Костомарову после посинения ног фигуриста из-за сепсиса

Даже министр здравоохранения приехал: сепсис у Костомарова привел к синим ногам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Знаменитый спортсмен всего неделю назад выступал на сцене, а теперь лежит без сознания в реанимации.

Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшается с непозволительной скоростью. Сейчас лучшие врачи клиники в Коммунарке борются за его жизнь, а многомиллионная публика молится о выздоровлении спортсмена.

Известно, что в ночь с 9 на 10 января Костомарова положили в больницу с кашлем и невыносимой болью в груди. Как только мужчина оказался у медиков, его перевели в профильную клинику в Коммунарке, где высококвалифицированные специалисты не раз вытаскивали знаменитостей с того света. Например, певица МакSим в 2021 году именно там вылечилась от тяжелой формы коронавируса.

Однако у фигуриста несколько иная ситуация. Это левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом, сепсис и интоксикация организма. Сейчас знаменитость подключен к двум аппаратам: ИВЛ и ЭКМО. Работа оборудования не позволяет умереть Костомарову, как и многочисленные врачи, готовые до конца спасать пациента.

Известно, что медики уже несколько раз собирали консилиум, но почему состояние фигуриста стремительно ухудшается — пока непонятно. Как отмечает издание StarHit.ru, здоровьем спортсмена уже заинтересовался министр здравоохранения, приезжал в больницу. Из-за сепсиса у звезды фигурного катания начали синеть ноги.

«Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырехместной реанимации для кардиологических больных. Это самое сильное отделение в Коммунарке. Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги. Все началось с пневмонии — возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было», — сообщает источник издания.

Родные и близкие не могут навестить Костомарова из-за строгих правил, однако медики каждый день сообщают о состоянии звезды его жене — Оксане Домниной. Всего неделю назад супруги участвовали в шоу, а теперь ситуация трагически изменилась. Как сообщил хореограф Максим Ставиский, спортсмен во время выступления немного кашлял, но к врачам не обратился, ведь не было высокой температуры. Что привело к такому шокирующему исходу? Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли лед и холод вывести из строя знаменитых фигуристов.

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