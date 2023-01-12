Костомаров, Мишин и пневмония: может ли лед и холод вывести их из строя

Знаменитый российский спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. Следом за ним с жалобами к врачам обратился тренер Мишин.

Врач-иммунолог рассказал, могут ли участившиеся пневмонии фигуристов быть связанными с постоянным прибываем на льду. В беседе с 5-tv.ru кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал госпитализацию спортсмена Романа Костомарова и жалобы на жар и боли в груди тренера Алексея Мишина.

Эксперт объяснил, холодные помещения могут спровоцировать проблемы со здоровьем и вызвать осложнения при заболеваниях, но в случае с фигуристами дело кроется совершенно в другом. Спортсмены привыкли к пониженным температурам, и много лет проводят в подобных условиях.

«Здесь речь об инфекциях. Это может быть внутрибольничная инфекция, может быть внебольничная. В данном случае, я смотрел по данным СМИ, у него односторонняя пневмония», — отметил Крючков.

Врач сообщил, что в случае Костомарова ковид маловероятен, так как коронавирус вызывает поражение двух легких сразу. Крючков считает, что главным фактором проблем фигуриста и тренера является гуляющая инфекция, хотя левосторонняя пневмония у Костомарова может быть последствием уже перенесенного ковида.

«Она явно крайне тяжелая, потому что человек попал на искусственную вентиляцию легких, и даже ЭКМО (метод насыщения крови кислородом — прим. ред.). А по поводу холодных помещений: конечно, особые условия влияют, но они не главный фактор совершенно. Человек был подготовлен, он много лет тренировался», — пояснил Николай Крючков.

Иммунолог рассказал, что природа пневмонии может быть совершенно разной: инфекционная, бактериальная, вирусная и тд. Кроме того, Костомаров на днях подверг свой организм большому шоку и окунулся в прорубь.

«Это могло способствовать утяжелению, если человек уже болен инфекционным заболеванием тяжелым, которое воздействует на легкие. Поэтому не рекомендую гипертермию любой формы, тем более стрессовую», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомарова госпитализировали в реанимацию. Следом за ним с жаром и подозрением на пневмонию в больницу попал Алексей Мишин.