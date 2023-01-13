Предчувствовала смерть? В последнем посте Лиза Мари заявила о горе и уничтожении

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Дочь Пресли Лиза Мари сообщила о горе и разрушении в последнем посте перед смертью

Предчувствовала смерть? В последнем посте Лиза Мари заявила о горе и уничтожении

Фото: www.globallookpress.com / Paul Fenton

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая наследница легендарного музыканта не могла спокойно жить после жуткой трагедии.

Единственная дочь короля рок-н-ролла певица Лиза Мари скончалась на 55-м году жизни. Это стало серьезным ударом для ее родных и коллег по цеху, многие знаменитости высказали соболезнования родственникам умершей. На днях она посетила 80-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус», где передвигалась странной походкой. Уже тогда заговорили о вероятных проблемах со здоровьем у исполнительницы, а через два дня вокалистки не стало.

Примечательно Лиза Мари будто предчувствовала свою смерть. Как отмечает издание New York Post, незадолго до кончины она сделала эмоциональный пост в личном блоге со ссылкой на свое эссе. В нем она писала о чувстве «разрушения» после смерти сына Бенджамина, что ощущала себя «осужденной и обвиненной» в жутком горе. После пережитого шока артистка увидела себя «полностью подорванной и уничтоженной».

«Я уже борюсь с собой и корю себя без устали и хронически, виня себя каждый божий день, и с этим достаточно тяжело сейчас жить, но другие тоже будут судить и обвинять вас, даже тайно или за вашей спиной, что еще более жестоко и болезненно ко всему прочему», — написала знаменитость в посте.

В 2020 году наследник звезды свел счеты с жизнью, что серьезно ранило несчастную маму. Сама певица признавалась, что несмотря на сильную трату будет жить ради трех оставшихся дочерей — Райли и близнецов Харпер и Финли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как Голливуд отреагировал на смерть дочери Пресли.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
67.78
-1.24 72.79
-1.35
🧙‍♀ Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Непростой человек: врач оценил шансы Костомарова вернуться на лед
16:25
«Это неприятно»: может ли блогер-выживальщик Масленников умереть от тахикардии
16:06
Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ
15:59
Предчувствовала смерть? В последнем посте Лиза Мари заявила о горе и уничтожении
15:39
«Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО
15:30
Потеряли яркую звезду: как Голливуд отреагировал на смерть дочери Пресли

Сейчас читают

Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
Отец впавшего в кому Костомарова опроверг информацию о купании сына в проруби
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023