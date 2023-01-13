«Это неприятно»: может ли блогер-выживальщик Масленников умереть от тахикардии
Врач Дорофеев: при диагнозе Дмитрия Масленникова ничего страшного с ним не случится
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Алексея Дорофеева; 5-tv.ru
Возможно, известный блогер испытал проблемы с сердцем из-за перенесенной болезни.
Известный российский видеоблогер Дмитрий Масленников напугал своих поклонников. Молодого человека уже второй раз увозят на скорой помощи в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи поставили ему диагноз «наджелудочковая тахикардия». О том, опасно ли это для жизни и в чем причина такой болезни, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-кардиолог Алексей Дорофеев.
По его словам, «наджелудочковых тахикардий» бывает несколько видов. И каждая из них имеет свою опасность для здоровья человека.
«Обычно у молодых людей это не может привести к каким-то серьезным последствиям. Но, да, это неприятно. Иногда людей с этим диагнозом госпитализируют для того, чтобы восстановить ритм. Но жизни это редко угрожает», — говорит эксперт.
Дорофеев также добавил, что причин для такого диагноза у 29-летнего человека может быть очень много.
«Бывает врожденная аномалия проводящей системы сердца, которая способствует появлению такой тахикардии. Также тахикардия может возникнуть на фоне интоксикации. Например, человек заболел ОРВИ и у него высокая температура. Тогда может нарушиться ритм сердца», — говорит врач.
Еще тахикардия, по словам кардиолога, может возникнуть даже при отравлении, так как рвота выводит калий из организма. Кроме того, к такому диагнозу может привести и нарушения в работе щитовидной железы из-за гормонов.
Однако сердечный ритм в таких случаях врачи восстанавливают достаточно быстро и могут выписать на следующий день. Далее человеку просто назначают профилактическое лечение.
Сегодня стало известно о том, что Дмитрию Масленникову стало плохо еще 10 января. Боль в груди настигла его в автомобиле в центре столицы. Врачи диагностировали молодому человеку «наджелудочную тахикардию» и экстренно увезли в больницу.
Однако блогер решил, что может позволить себе лечение дома и выписался по собственному желанию. Но сердце оказалось более упорным и дало о себе знать к вечеру следующего дня. Сейчас Масленников находится в кардиологии в одной из московских клиник.
Сможет ли теперь любитель экстрима «выживать» на своих видео? Ведь он известен людям, прежде всего, как автор лайфстайл роликов об охоте и выживании в разных условиях. Однако, помимо этого, Масленников еще и музыкант, ресторатор и телеведущий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве.
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