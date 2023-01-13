«Это неприятно»: может ли блогер-выживальщик Масленников умереть от тахикардии

Возможно, известный блогер испытал проблемы с сердцем из-за перенесенной болезни.

Известный российский видеоблогер Дмитрий Масленников напугал своих поклонников. Молодого человека уже второй раз увозят на скорой помощи в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи поставили ему диагноз «наджелудочковая тахикардия». О том, опасно ли это для жизни и в чем причина такой болезни, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-кардиолог Алексей Дорофеев.

По его словам, «наджелудочковых тахикардий» бывает несколько видов. И каждая из них имеет свою опасность для здоровья человека.

«Обычно у молодых людей это не может привести к каким-то серьезным последствиям. Но, да, это неприятно. Иногда людей с этим диагнозом госпитализируют для того, чтобы восстановить ритм. Но жизни это редко угрожает», — говорит эксперт.

Дорофеев также добавил, что причин для такого диагноза у 29-летнего человека может быть очень много.

«Бывает врожденная аномалия проводящей системы сердца, которая способствует появлению такой тахикардии. Также тахикардия может возникнуть на фоне интоксикации. Например, человек заболел ОРВИ и у него высокая температура. Тогда может нарушиться ритм сердца», — говорит врач.

Еще тахикардия, по словам кардиолога, может возникнуть даже при отравлении, так как рвота выводит калий из организма. Кроме того, к такому диагнозу может привести и нарушения в работе щитовидной железы из-за гормонов.

Однако сердечный ритм в таких случаях врачи восстанавливают достаточно быстро и могут выписать на следующий день. Далее человеку просто назначают профилактическое лечение.

Сегодня стало известно о том, что Дмитрию Масленникову стало плохо еще 10 января. Боль в груди настигла его в автомобиле в центре столицы. Врачи диагностировали молодому человеку «наджелудочную тахикардию» и экстренно увезли в больницу.

Однако блогер решил, что может позволить себе лечение дома и выписался по собственному желанию. Но сердце оказалось более упорным и дало о себе знать к вечеру следующего дня. Сейчас Масленников находится в кардиологии в одной из московских клиник.

Сможет ли теперь любитель экстрима «выживать» на своих видео? Ведь он известен людям, прежде всего, как автор лайфстайл роликов об охоте и выживании в разных условиях. Однако, помимо этого, Масленников еще и музыкант, ресторатор и телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве.