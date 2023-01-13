«Психолог не помог»: как принц Уильям отреагировал на обвинения принца Гарри

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Кейт Миддлтон заступилась за принца Уильяма после обвинений брата

«Психолог не помог»: как принц Уильям отреагировал на обвинения принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Скандал в королевской семье в самом разгаре.

Принц Уильям не спешит публично отвечать своему брату принцу Гарри на обвинения в мемуарах. А вот его супруга Кейт Миддлтон вполне себе проявила инициативу, пишут британские СМИ.

На днях они прибыли с визитом в Ливерпуль, где встречались с прессой и поклонниками. По словам одного журналиста, Кейт много говорила о том, что в наше время очень распространены ментальные проблему и как важно своевременно получать психологическую помощь. В конце разговора она намекнула, что «некоторым» людям психологическая помощь не помогает совершенно.

Это наверняка была отсылка к принцу Гарри, ведь молодой человек обожает проходить терапии у разных специалистов. Более того, он сам не раз заявлял, что именно психотерапевт спас его от депрессии и семейных неурядиц.

К слову, последние несколько месяцев нескончаемо сопровождаются скандальными новостями о королевской семье, а именно о принце Гарри, который отрекся от родни и сделал ряд провокационных заявлений.

Например, он рассказал, что был рожден исключительно как запасной наследник, причем понадобиться короне может не только целиком, но и по частям — если будет необходимость стать донором старшему брату Уильяму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли принц Гарри наладить отношения с семьей.

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